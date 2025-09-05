Заместитель генерального директора компании Holding-Finance Broker отметил, что становится заметна работа в этом направлении - в частности, улучшается логистика, обновляется инфраструктура пограничных переходов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Крупные транспортные узлы Дальнего Востока нуждаются в развитии инфраструктуры, в том числе на пограничных переходах. Это поможет в будущем увеличить сроки доставки грузов и увеличить товарооборот между регионами и странами, рассказал ТАСС заместитель генерального директора компании Holding-Finance Broker Сергей Поляков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В последние годы товарооборот растет, соответственно, нужно развивать инфраструктуру, потому что традиционные наши переходы пограничные, в том числе порты Владивостока, работают на полную мощность. Как только происходит сезонное увеличение товарооборота, эти порты и места таможенных переходов, таможенного оформления работают на полную мощность. И во время вот этих вот сезонных увеличений товарооборота они уже не справляются, и происходят задержки. Иногда эти задержки составляют неделю, две недели, что негативно сказывается на сроках доставки грузов", - рассказал Поляков.

Он отметил, что сейчас уже становится заметна работа в этом направлении - в частности, улучшается логистика, обновляется инфраструктура пограничных переходов на Дальнем Востоке. Однако впереди еще достаточно много работы.

