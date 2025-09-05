Благотворнее всего отмена визового режима скажется на туристической инфраструктуре в восточной части страны, отметил представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Отелям по всей России в случае отмены виз стоит готовиться к притоку китайских туристов, которые ищут новых впечатлений. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР.

"Сильное решение, но предсказуемое, иначе просто быть не могло, оно продиктовано всей логикой развития ситуации", - сказал Титов по итогам двухсторонней встречи Россия-Китай.

По его мнению, отмена виз для китайцев "благотворнее всего скажется не только на групповом туризме по уже прохоженным маршрутам (Москва, Питер, озеро Байкал, Мурманск с северным сиянием, "Золотое кольцо"), но и по всем новым глэмпингам, шале, отелям и СПА, которые строят в большом количестве в восточной части России, недалеко от Китая". "Последним как раз теперь и стоит ждать индивидуальных туристов, которые ищут новых впечатлений. В любом случае этому можно только порадоваться", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Как поясняли в Пекине, россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.

Между Россией и Китаем уже действует двустороннее соглашение о безвизовом режиме для организованных туристических групп. Туры могут организовывать только аккредитованные операторы двух стран, в группе должно быть не менее 5 и не более 50 человек. Остальные туристы из Китая приезжали в Россию по обычной или электронной визе. Электронная виза существует с августа 2023 года, она дает право находиться в России до 30 суток. Ее можно получить за несколько дней, стоимость составляет около $40-50.