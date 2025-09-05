Россия стала пионером во внедрении беспилотных технологий на транспорте, отметил Андрей Никитин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия стала пионером во внедрении беспилотных технологий на транспорте. Не исключено, что вскоре появятся технологии и возможность вслед за ледоколам идти по Северному морскому пути беспилотным судам, заявил в ходе сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" на Восточном экономическом форуме глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

По его словам, Россия стала пионером в развитии беспилотных технологий на транспорте - такие технологии работают уже на реке, также есть примеры на Балтике.

"Как мы видим это на других наших отраслях, очень быстро мы придем к тому, что у нас появятся беспилотные технологии, появится возможность вслед за ледоколом идти беспилотным судам. Почему это важно? Это снижает себестоимость. То есть отсутствие необходимости человека на борту сокращает затраты компании, сокращает стоимость того судна, которое построят. Мы активно в эту историю идем", - сказал он.

Никитин отметил, что на Сахалине планируют протестировать грузовые перевозки в беспилотном режиме между Южно-Сахалинском и островами. "Пока это небольшие грузы, но лиха беда начало, как говорится", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, Минтранс сейчас серьезно занимается возрождением транспортной науки. "Сегодня мы оказываемся в ситуации, когда, я думаю, в следующие 20-30 лет большие, важные открытия будут делаться вокруг транспортных проблем и транспортных задач", - отметил он.