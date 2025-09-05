Глава региона Владислав Кузнецов отметил, что размер инвестиций составит около 9 млрд рублей, также инвестор создаст новые рабочие места и развитую инфраструктуру вокруг предприятия

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "ЗЭР" и правительство Чукотского автономного округа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о запуске проектов по добыче золота на шести участках. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Планируем организовать добычу россыпного и рудного золота на шести месторождениях. Работы планируются на реке Метегенканья и Сопке Рудная в муниципальном округе Эгвекинот, на ручье Пасмурный, реке Ветреная и реке Камешкова в Билибинском районе, а также на ручье Левая Перевальная в муниципальном округе Певек", - сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов.

Он отметил, что размер инвестиций составит около 9 млрд рублей, также инвестор создаст новые рабочие места и развитую инфраструктуру вокруг предприятия.

Работы "ЗЭР" начнет уже в 2025 году с выбора перспективных участков и старта буровых работ. В 2027-2028 годах произойдет окончательный подсчет запасов, их постановка на государственный баланс и получение всех необходимых государственных заключений.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.