ЦБ РФ поддерживает идею ограничить количество банковских карт до 10 на человека

Это позволит в том числе бороться с дропперством, отметил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России поддерживает предложение установить ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на одного человека. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

"Мы поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством", - сказал он, комментируя инициативу правительства разрешить россиянам иметь не более 10 банковских карт на человека.

Зампред ЦБ указал, что такое ограничение не создаст больших сложностей для пользователей банковских услуг.

Ранее сообщалось, что в подготовленном правительством втором пакете мер по противодействию мошенникам будет содержаться поправка, согласно которой россияне не смогут оформить на себя более 10 банковских карт. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.