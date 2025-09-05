Кузнецов: турпоток на Чукотку ежегодно растет на 30%

Глава Чукотского автономного округа отметил, что для привлечения туристов на в регионе создается современная туристическая инфраструктура

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Туристический поток на Чукотку ежегодно растет примерно на 30%. Такие цифры назвал глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в ходе презентации региона в павильоне Минвостокразвития на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Уверенно на 30% каждый год туристический поток прибавляется", - сообщил Кузнецов.

Он отметил, что для привлечения туристов на Чукотке создается современная туристическая инфраструктура. Это сеть гостиниц на 360 номеров, проекты для отдыха в отдаленных местах округа. Для реализации части из этих проектов необходимы инвесторы и соинвесторы.

