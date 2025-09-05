Совокупные инвестиции компании в геологоразведку на территории региона в ближайшие годы составят 8,3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Алроса" Павел Маринычев и губернатор Магаданской области Сергей Носов договорились о сотрудничестве в рамках инвестиционного проекта по расширению геологоразведочных работ по поиску золота в районах, расположенных как в пределах, так и за пределами Дегдеканского рудного поля. Подписание соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума, говорится в сообщении компании.

Совокупные инвестиции компании в геологоразведку на территории региона в ближайшие годы составят 8,3 млрд рублей. В компании отметили, что реализация проекта позволит создать до 1 тыс. рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет Магаданской области.

"Дегдекан - первый в истории "Алроса" проект, в котором добыча золота является основной целью. Соглашение с правительством Магаданской области открывает для нас возможности расширять геологоразведку и развивать это направление. Мы видим в золотодобыче значительный потенциал и намерены использовать наш опыт и компетенции в геологоразведке и горной добыче", - отметил Маринычев.

Как отмечается, после выхода на проектную мощность ежегодный объем добычи оценивается в 3,3 тонны золота, а отработка месторождения рассчитана до 2042 года.

Кроме того, компания намерена развивать социальное партнерство с Магаданской областью. В рамках соглашения АЛРОСА планирует использовать накопленную экспертизу в геологоразведке и горных работах для дальнейшего развития золотодобычи, которая уже занимает важное место в портфеле компании.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. "Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.

