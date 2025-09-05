Компания вложит средства в благоустройство территорий, строительство и модернизацию медицинских, спортивных и образовательных учреждений в крае

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Удоканская медь" профинансирует около 100 мероприятий для социально-экономического развития Забайкальского края. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе компании.

"Около 100 мероприятий профинансирует "Удоканская медь" в Забайкальском крае. Соглашение о социально-экономическом развитии Забайкальского края подписали председатель совета директоров "Удоканской меди" Валерий Казикаев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе Восточного экономического форума. Многолетнее сотрудничество компании и региона позволило создать на Дальнем Востоке крупное производство меди", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Удоканская медь" вложит средства в благоустройство территорий, строительство и модернизацию медицинских, спортивных и образовательных учреждений в крае. Также компания поддержит проект по установке ПЭТ/КТ в Забайкальском онкологическом центре. Одним из приоритетов станет поддержка сборной Забайкальского края по художественной гимнастике, обеспечение детских клубов компьютерной техникой и спортивным инвентарем.

В рамках образовательных инициатив будет продолжена поддержка программы "Стипендии Удокана" для студентов и преподавателей Забайкальского госуниверситета. В сфере культуры запланирована поддержка культурных событий, таких как Забайкальский международный кинофестиваль.

В компании уточнили, что на данный момент в программу социально-экономического взаимодействия уже было направлено свыше 4 млрд рублей на строительство и модернизацию медицинских, спортивных и образовательных учреждений, проведение различных мероприятий в Забайкальском крае, на территории Каларского округа.

Компания "Удоканская медь" (ранее - Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из самых больших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Компания входит в состав многопрофильного холдинга USM. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.