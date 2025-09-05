Это выгодно и экономически целесообразно, но технология еще не дозрела, отметил министр транспорта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Эксперименты по курсированию беспилотных судов будут продолжаться еще несколько лет, активное курсирование таких судов начнется в течение пяти лет. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это выгодно, экономически целесообразно, но технология еще не дозрела. Я думаю, что сейчас будут несколько лет проводиться какие-то опытные вещи, но точно мы к этому придем. Беспилотное движение судов как таковое у нас появится в течение пяти лет ближайших", - рассказал министр.

Никитин добавил, что до курсирования беспилотников на Северном морском пути "мы дойдем". "Но определенные эксперименты по беспилотным судам не такого, конечно, класса, но тем не менее уже с грузом проводятся на Сахалине", - отметил он.