Кузнецов: на Чукотке первые плавучие электростанции запустят в 2028 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Запуск первых плавучих электростанций в Чукотском автономном округе запланирован на 2028 год. Об этом сообщил глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в ходе презентации региона в павильоне Минвостокразвития на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Проекты четыре атомных плавучих электростанций. <…> в 2028 году уже 2-3 будут. Такие плавучие атомные батарейки", - отметил Кузнецов.

Росатом в 2028-2030 годы поставит четыре плавучих энергоблока для проекта освоения Баимской рудной хоны на Чукотке. Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году на Восточном экономическом форуме дал президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года. Ввод в эксплуатацию объектов Баимского ГОКа первой очереди запланирован на 2029 год (35 млн тонн руды в год), объектов второй очереди - на 2030 год (70 млн тонн руды в год). Реализация проекта обеспечит увеличение добычи меди в России на 25%, золота - на 4%.

