Председатель госкорпорации Игорь Шувалов отметил, что запуск новых финансовых продуктов позволит поддержать инвесторов в условиях санкций

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ готова играть объединяющую роль в перезапуске инвестиционного климата в России. ВЭБ будет выступать помощником для государства, инвесторов и финансовых организаций, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"Мы готовы такую консолидирующую роль здесь играть, вот осуществляя проект "Развивай РФ" (платформа для создания нового класса ГЧП-облигаций - прим. ТАСС) перезапустить усилия для формирования нового инвестиционного климата. ВЭБ помощник в этой работе и правительству и президенту, но и, самое главное, инвесторам и финансовым организациям: "Сберу", ВТБ, ГПБ", - сказал он.

Шувалов выразил мнение, что запуск новых финансовых продуктов позволит поддержать инвесторов в условиях санкций. "Для того, чтобы поддержать инвесторов, с одной стороны, надо запустить новые финансовые продукты и новые правила игры. С другой стороны, доверие должно быть железобетонным", - пояснил он.

О доверии при реализации проектов ГЧП

Роль доверия между инвесторами и государством обсуждалась на сессии ВЭФ об улучшении инвестиционного климата. Зампредседателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун предложил разработать национальные стандарты для реализации сделок государственно-частного партнерства (ГЧП), отметив, что это позволит сделать процедуру такого партнерства более прозрачной.

"Сейчас обсуждаем с участниками рынка создание определенных национальных стандартов ГЧП. Это попытка осознать весь тот опыт, который существует за последние 20 лет, переложить его в некие документы, которые будут совершенно четко определять какова может быть структура сделок с теми или иными объектами, какова должна быть процедура принятия решений", - сказал он.

Губернаторы Камчатского края, Якутии, Сахалинской области комментируя востребованность механизма ГЧП, обратили внимание на выстраивание доверительных отношений между инвесторами и госорганами. Роль ВЭБ главы субъектов видят в обеспечении экспертной оценки проектам.

Представители финансовых партнеров ВЭБа из "Сбера" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) - отметили, что готовы участвовать в новых инвестиционных продуктах корпорации, касающихся обеспечения проектов ГЧП - долгосрочных облигациях, которые будут приобретать пенсионные, инвестиционные и страховые фонды.

"У нас 400 млрд рублей - общая сумма проектов 60 регионов. Спасибо ВЭБ.РФ за вашу инициативу. Теперь наша задача, вместе с ВЭБом, Центробанком, правительством, доделать это до конца. Когда появится инструмент в виде конкретных облигаций, то с ним можно будет делать определенные операции. Это следующий шаг для развития ГЧП", - пояснил первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.