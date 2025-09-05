Сейчас ограничения на авторизацию являются инструментом снижения рисков противоправных действий, отметил федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ограничение регистрации в мессенджере Max с иностранных sim-карт является на данный момент инструментом снижения рисков противоправных действий. В планах у разработчиков внедрение безопасного механизма регистрации по иностранным sim-картам, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Депутат отметил активно распространяемые вокруг Max слухи о том, что будто бы обязательная регистрация в мессенджере только на российскую или белорусскую sim-карту ограничивает доступ иностранцев и свидетельствует о "закрытости" сервиса. "Это типичный миф, который искажает реальную картину. На самом деле огромное количество мошеннических схем строится именно на применении зарубежных номеров, что значительно усложняет работу правоохранительных органов. Поэтому ограничение регистрации — это инструмент снижения рисков противоправных действий и повышения безопасности граждан в цифровой среде", - сказал он.

Немкин подчеркнул, что речь идет не о дискриминации пользователей из других стран, а о постепенном и контролируемом развитии сервиса, в планах разработчиков — внедрение безопасного механизма регистрации по иностранным sim-картам. Однако, пояснил депутат, такой функционал должен быть реализован с учетом всех требований безопасности, чтобы не открыть новые лазейки для злоумышленников.

"Миф о закрытости Max не имеет под собой оснований. На первом этапе приоритетом остается защита пользователей в России и Беларуси от мошенников, а дальнейшее расширение возможностей сервиса будет происходить по мере выстраивания надежных механизмов противодействия злоупотреблениям. Это взвешенный и ответственный подход, а не ограничение ради ограничения", - добавил Немкин.