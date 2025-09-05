SuperJob: почти 50% россиян не хотят неофициальную работу или "серую" зарплату

Согласились бы на такие условия 30% опрошенных, указано в итогах исследования сервиса

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Треть россиян согласны на неофициальную работу или "серую" зарплату, при этом каждый второй категорически против. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"30% россиян согласны на работу с "серой" зарплатой или неофициальное трудоустройство. 46% отвергает подобные предложения, а каждый четвертый (24%) затруднился с ответом", - говорится в итогах исследования.

Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда выше (35%), чем среди женщин (26%). Также наиболее лояльно к "серой" зарплате относятся респонденты в возрасте 35-45 лет (35% потенциально готовы согласиться).

Если говорить о динамике, то за 16 лет мнение россиян значительно изменилось. Так, в начале 2009 года 60% респондентов были готовы на неофициальную зарплату, а против выступали лишь 21%. В течение последних двух лет доля противников серых схем стабилизировалась на достаточно высоком уровне, что говорит о постепенной трансформации рынка труда в условиях кадрового дефицита и растущем желании работников иметь официальные, а значит, защищенные законом трудовые отношения.

В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.