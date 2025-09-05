Президент напомнил, что "банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России активно борется с инфляцией и старается вернуть ее к целевому показателю 4%. Однако есть фактор высокой ключевой ставки, и если резко ее понижать, цены начнут расти, обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

"Цена, рост цены - это как бы инфляция. Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям, не больше 4-5%", - подчеркнул глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Однако есть фактор высокой ключевой ставки, напомнил он.

"Это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка здесь многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти", - пояснил президент.