Инвестиции в проект составят 31,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Быстринский горно-обогатительный комбинат построит в Забайкальском крае новую золотоизвлекательную фабрику, инвестиции в проект составят 31,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе компании.

"Генеральный директор Быстринского горно-обогатительного комбината Михаил Сальков и губернатор Забайкальского края Александр Осипов заключили соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта на территории региона, связанного с дооснащением обогатительной фабрики. Объем привлекаемых инвестиций составит 31,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны подтвердили заинтересованность в возможном объединении усилий для реализации проекта, развития сотрудничества на долгосрочной основе и определения направлений взаимодействия, связанных в том числе с обменом общедоступной информацией по вопросам реализации проекта, формированием благоприятного инвестиционного климата на территории присутствия инвестора.

В компании отметили, что Быстринский ГОК уже перешагнул проектные показатели по переработке руды - мощность обогатительной фабрики сегодня составляет 11,3 млн т руды в год против проектных 10 млн т. Сейчас предприятие ставит цель увеличить переработку в два раза - до 20 млн т к 2030 году. Для этого в компании реализуются крупные инвестиционные проекты по повышению производительности фабрики. В ближайшем будущем планируется строительство золотоизвлекательной фабрики.

Быстринский проект является одним из крупнейших горно-обогатительных предприятий на Дальнем Востоке. Предприятие добывает золото-медно-железные руды и производит золотой, медный и железорудные концентраты. Сейчас компания входит в топ-5 налогоплательщиков и работодателей Забайкальского края, по итогам 2024 года занимает первое место среди компаний по объему налогов и сборов в консолидированный бюджет региона.