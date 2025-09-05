Генпрокуратура ранее подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Группа ВТБ не рассматривает покупку столичного аэропорта Домодедово, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом Домодедово , а также к бывшему тогда владельцем холдинга Каменщику и председателю совета директоров Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорта Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

