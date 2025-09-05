Как отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, особую значимость этому проекту придает то, что он реализуется с привлечением передовых технологий компании "Когнитив пилот", одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Парк роботизированных тракторов, оснащенных искусственным интеллектом, появится в Амурской области для оказания услуг местным аграриям, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Технологическое развитие стало одной из ведущих тем нынешнего Восточного экономического форума. Среди прочего обсуждается поддержка инновационных производств, внедрение новых технологий на Дальнем Востоке. Одной из таких инициатив станет проект по внедрению роботов-тракторов в сельском хозяйстве в Амурской области. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. В Приамурье будет создан оператор машинно-тракторной станции, который предоставит местным агропредприятиям услуги по комплексной обработке полей с использованием универсальных роботизированных тракторов собственной разработки, оснащенных технологиями искусственного интеллекта", - сказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В рамках проекта в Амурской области будет создана робото-тракторная станция (РТС), которая предоставит местным агропредприятиям услуги по комплексной обработке полей с использованием универсальных роботизированных тракторов собственной разработки, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

"Особую значимость этому проекту придает то, что он реализуется с привлечением передовых технологий компании "Когнитив пилот", одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта. Это наглядный пример того, как российские высокотехнологичные разработки, не уступающие мировым аналогам, работают на конкретные задачи развития Дальнего Востока - в данном случае, на повышение эффективности и технологичности нашего агропромышленного комплекса. Внедрение таких решений - наш стратегический приоритет", - отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

