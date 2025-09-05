В Якутии оптимизируют расходы на коммунальные услуги в госучреждениях

Кабмин республики утвердил комплексный план мероприятий на сдерживание роста субсидий организациям коммунального комплекса на межтарифную разницу до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии в 2025 году обеспечат проведение более 30 мероприятий на сдерживание роста субсидий организациям коммунального комплекса (ОКК), среди них - оптимизация расходов на коммунальные услуги в госучреждениях. Об этом сообщил ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов в преддверии сессии "Технологический суверенитет в системообразующих отраслях Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кабмин республики утвердил комплексный план мероприятий, направленный на сдерживание роста субсидий организациям коммунального комплекса на межтарифную разницу до 2030 года с видением до 2035 года. План включает в себя 45 мероприятий, из которых 33 запланированы к реализации в 2025 году. Министр отметил, что ответственными министерствами и ведомствами разработаны и приняты дорожные карты.

"В рамках плана реализуется мероприятие по оптимизации расходов на коммунальные услуги госучреждений. Для всех органов исполнительной власти утверждены целевые уровни снижения потребления коммунальных ресурсов по их подведомственным учреждениям. Это позволит дополнительно снизить нагрузку на бюджет", - сообщил Емельянов.

Ключевые оптимизационные мероприятия включают в себя: изменение логистики доставки топлива с переводом на более эффективные маршруты и виды транспорта для снижения транспортных расходов; сокращение расходов на топливо и электроэнергию с внедрением энергосберегающего оборудования и оптимизации режимов работы котельных и сетей; ограничение теплоснабжения неосновных объектов.

На повестке республиканских властей находится вопрос, связанный с реформой жилищно-коммунального хозяйства. Власти отмечают опережающий рост тарифов на отопление, электроснабжение из-за роста цен на топливно-энергетические ресурсы, расходов на их перевозку, хранение и других факторов. За последние пять лет субсидии ОКК в Якутии выросли более чем в два раза - с 24,3 млрд рублей до 50 млрд рублей в этом году, сообщали региональные власти. Отмечалась важность сдерживания роста тарифов, в том числе за счет оптимизации расходов ресурсоснабжающих компаний. К 2028 году все предприятия коммунального комплекса должны "вписаться" в объем субсидии не выше уровня 2024 года, а к 2030 году - снизить объем не менее чем на 10% в сопоставимых ценах.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.