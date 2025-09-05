Россия продолжит ж/д модернизацию и будет расширять подходы к портам ДВ, отметил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит модернизацию Восточного полигона железных дорог - Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, их провозные мощности к 2032 году должны вырасти в 1,5 раза по сравнению с началом 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что также продолжится расширение железнодорожных подходов к морским портам Дальнего Востока.

"Мы продолжим модернизацию Восточного полигона железных дорог - БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года. Предстоит и дальше расширять железнодорожные подходы к морским портам Дальнего Востока, которые динамично развиваются, прежде всего, за счет частных инвесторов", - сказал президент РФ, отметив, что за последние десять лет портовые мощности в регионе удвоились и на сегодняшний день составляют почти 380 миллионов тонн грузов в год.

Как подчеркнул президент РФ, в соответствии с действующим федеральным проектом, портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году еще на 115 млн тонн грузов в год.

По словам Путина, за последние годы нагрузка на транспортную систему Дальнего Востока заметно выросла, в том числе благодаря укреплению связи региона с зарубежными странами. "Все это требует обновления автомобильных и железнодорожных магистралей, расширения морских терминалов, создания современных транспортных узлов с роботизированными складами и цифровой обработкой грузов", - сказал он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.