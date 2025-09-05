Путин видит рост заинтересованности в трансарктическом транспортном коридоре

Он пролегает от Санкт-Петербурга через Мурманск, Архангельск и Северный морской путь во Владивосток, указал президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

"Конечно, особо значимая тема как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны, для всего Евразийского континента - это развитие трансарктического транспортного коридора. Он пролегает от Санкт-Петербурга через Мурманск, Архангельск и Северный морской путь во Владивосток. Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков. Причем речь идет не только о единичных, разовых транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы. Мы будем развивать трансарктический коридор", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Как отметил Путин, необходимо, чтобы трансарктический транспортный коридор действовал в комплексе со всеми прилегающими к Северному морскому пути территориями и с их возможностями. "Так вот, это комплексная система, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена. Все должно работать в единой системе. Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу трансарктического коридора, впереди и работа, что называется, на берегу, имею в виду развитие связей и навигации, систем обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры и, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке", - указал президент России.

"Кстати, буквально вчера был открыт мультимодальный комплекс "Артем" здесь, в Приморском крае. Он обрабатывает контейнеры, которые поступают как из-за рубежа, так и из регионов России, а также должен повысить эффективность северного завоза. Очень важно, чтобы подобные современные транспортно-логистические центры в нашей стране развивались, чтобы их становилось все больше и больше, чтобы доставка, обработка грузов происходила быстрее и эффективнее. И подчеркну - именно в таких точках, в логистических комплексах важно применять передовые, в том числе беспилотные технологии", - резюмировал Путин.