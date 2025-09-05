Путин поручил запустить новый этап развития ДФО с "экономикой будущего"

Нужно улучшить среду для жизни в городах и поселках, подготовить востребованные профессиональные кадры и высокотехнологичные проекты, указал президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на запуск нового этапа развития Дальнего Востока с формированием "экономики будущего".

"С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас, мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего <...> с улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

C 1 января 2027 года должен заработать на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. Он упростит использование инструментов поддержки: в любом дальневосточном или арктическом регионе у него будут права на льготы. "Каким будет его набор преференций, их точные параметры, сроки, отдельную направленность предстоит определить правительству РФ вместе с коллегами в дальневосточных субъектах федерации", - отметил президент.

Суть нового этапа развития Дальнего Востока - формирование его как территории именно развития высокотехнологичных проектов, отметил российский лидер, учитывая масштабы территории и человеческий ресурс.

