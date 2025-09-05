Президент РФ отметил необходимость расширить режим, в первую очередь, на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим по использованию беспилотников на все регионы Дальнего Востока.

"Считаю возможным распространить экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы. И расширить его, в первую очередь, на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных", - заявил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин также подчеркнул, что уже действуют национальные проекты по обеспечению технологического лидерства России. "На базе каждого из них прошу правительство [РФ] до конца года подготовить и утвердить соответствующую программу развития применительно к Дальнему Востоку и Арктике. Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса. Они должны давать зеленый свет новаторствам, стимулировать разработку прорывных решений и их внедрение в опытное, а затем и в серийное производство, в социальную сферу и повседневную жизнь", - заявил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что для успешной работы такого экспериментального правового режима необходимо привлекать компетентные кадры. "А для того, чтобы были соответствующие кадры, <…> нужно создать условия, чтобы люди здесь [на Дальнем Востоке] могли жить, чтобы им хотелось здесь жить. Социалку надо развивать, культуру надо развивать. Иначе кадров этих не будет, а значит, и не будет тех людей, которые могли бы развивать эти технологии. Это комплексная задача", - добавил Путин.

Президент напомнил, что такой экспериментальный режим по беспилотникам уже действует на Сахалине, но выразил уверенность, что он будет востребован и в других регионах ДФО. "Очевидно, что такие решения будут востребованы не только на Сахалине, но и в других регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области, Забайкальском крае, на Чукотке и так далее", - сказал Путин.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания".