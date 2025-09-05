Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ после возобновления работы аэропорта Геленджика работает над возобновлением работы других аэропортов, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин.

"Пока не скажу, но мы работаем над этим - да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об открытии аэропорта Краснодара, Никитин сообщил, что "возможны разные варианты".

После снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года.

После начала специальной военной операции на Украине были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ. Сейчас по-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

