Путин поручил расширить ипотеку на Дальнем Востоке на работников образования

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Возможность получить ипотеку под 2% должны иметь все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики, а не только учителя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства поручил внести соответствующие изменения в нормативную базу.

"Возможность получить ипотеку по ставке в 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики. Прошу правительство внести соответствующие поправки в нормативную базу", - сказал президент.

Как отметил Путин, эти деньги "даже в сегодняшних условиях вполне подъемные".

По словам главы государства, если в 2015 году в регионе было введено 2,9 млн квадратных метров жилья, то в 2024 году - уже 4,7 млн квадратных метров. Свою роль здесь сыграли механизм "Дальневосточного квартала" с льготами для застройщиков и программа дальневосточной и арктической ипотеки. По ипотечной программе, в частности, уже выдано более 165 тысяч кредитов, она продлена до 2030 года.

