Исследование показало, откуда чаще всего переезжают жить в Москву

В столицу чаще всего переезжают жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Чаще всего в Москву переезжают жить люди из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Притом зачастую это люди 45 лет и старше, а самым частым стимулом к переезду в Москву они называют образование и культурную среду, показали результаты исследования компании Brand Analytics (есть в распоряжении ТАСС), проведенного по заказу онлайн-кинотеатра Wink.ru в преддверии выхода сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается".

Если смотреть на карту миграции, на первом месте - Санкт-Петербург. Именно этот город чаще других упоминается в разговорах о переезде в Москву: на него приходится 13,26% всех сообщений на эту тему. Далее идут Екатеринбург (2,06%) и Нижний Новгород (1,95%).

В масштабах федеральных округов первое место по числу обсуждений также занимает Северо-Западный (СЗФО) - почти 27% авторов пишут, что перебрались в Москву именно из этого округа. На Центральный федеральный округ (без Москвы) приходится 22,8% всех упоминаний - фактически каждый пятый отмечает, что приехал из ближайших к столице городов. Третью позицию по числу упоминаний занимает Приволжский федеральный округ - 19,27%.

"Южные регионы добавили примерно 10% обсуждений. Чуть меньше разговоров об отъезде в Москву с Урала и из Сибири - 9% и 7% соответственно. На Дальний Восток, несмотря на тыс.и километров пути до столицы, приходится около 3,32% всех упоминаний. Минимальный показатель у Северного Кавказа - около 2,21%", - отметили авторы исследования.

В рамках исследования возраст удалось определить примерно у 15% авторов, писавших о переезде в Москву. Больше всего историй - от людей 45 лет и старше: на них приходится 47% всех сообщений. На втором месте - группа 35-44 года (23,2%). Чаще всего это семьи с детьми, в основном из Центрального федерального округа. Далее идут молодые специалисты 25-34 лет (15,7% упоминаний). Среди них IT-разработчики, менеджеры, дизайнеры и финансисты. Еще одна значительная группа - студенты: около 11% сообщений посвящены тем, кто приезжает в Москву за образованием.

По данным исследования Brand Analytics, самым частым стимулом к переезду в Москву авторы называют образование и культурную среду. Эти причины упомянули более 10 тыс. человек. Сообщения от 8 тыс. пользователей связаны с личными отношениями, ставшими поводом сменить город. Для 5 тыс. авторов решающими оказались семейные обстоятельства, еще примерно 4 тыс.и человек упоминают здоровье как важный фактор выбора нового места жительства. "При этом высокий заработок называют главным мотивом в десять раз реже, чем образование или культурная жизнь. Лишь тыс.а авторов прямо указала доход как ключевую причину", - подчеркнули авторы исследования.

Об исследовании

В рамках исследования в Brand Analytics изучили, как в соцсетях, блогах, на форумах, в мессенджерах и видеохостингах люди рассказывают о своем опыте переезда. Для исследования использовали систему анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics и аналитический ИИ-инструмент "Тренд-детектор Исследования". В общей сложности было проанализировано более 3 миллиардов публичных сообщений соцмедиа, опубликованных в июле 2025 года, и выделено почти 100 тыс. публикаций, в которых напрямую говорилось о переезде в столицу.

О сериале

