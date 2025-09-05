Путин поручил утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года

Президент отметил, что Дальний Восток России, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом - это территория динамичных изменений, бурного развития

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года.

"Важен системный, комплексный подход, способность смотреть вперед, видеть перспективы, ставить большие цели и рассчитывать планы по их достижению, поэтому по итогам нынешнего форума прошу правительство утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года", - сказал глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Сделать это прошу в течение года", - подчеркнул он.

Путин отметил, что Дальний Восток России, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом - это территория динамичных изменений, бурного развития. "Мы должны поддерживать высокие темпы позитивных перемен, улучшать инфраструктуру отечественной экономики, повышать технологичность всех сфер и более эффективно использовать ресурсные, производственные, логистические, научные потенциалы, которыми обладают наши дальневосточные регионы и страна в целом, - продолжил президент. - Для этого нужно активно пробовать, широко внедрять смелые новаторские решения и отражать это в нормативно-правовой базе, в условиях работы бизнеса, в решении задач, которые определяют качество жизни людей. Такие подходы уже зарекомендовали себя здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике. Мы будем и дальше их развивать, настраивать на запросы людей, потребности бизнеса, обеспечение национальных интересов России".

По словам Путина, "работа на Дальнем Востоке, в Арктике, ведется большая и предстоит большая". Президент, обращаясь к иностранным друзьям, подчеркнул: "Мы, мои уважаемые коллеги, открыты для всех, кто готов в этой работе участвовать. Благодарю вас за внимание".

