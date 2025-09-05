Москва будет содействовать развитию высокотехнологичного бизнеса в регионах России

Генеральный директор МИК Алексей Парабучев подчеркнул, что в будущем планируется заключить подобные соглашения с Санкт-Петербургом, республиками Татарстан и Башкортостан и Новосибирской областью

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд "Московский инновационный кластер" (МИК) расширил сотрудничество по развитию высокотехнологичного бизнеса в нескольких регионах России. Соглашения были подписаны с Якутией, Приморским краем и Забайкальем, сообщил ТАСС генеральный директор МИК Алексей Парабучев.

"В рамках ВЭФ-2025 мы заключили ряд стратегических соглашений с ключевыми регионами Дальнего Востока, среди которых: Забайкальский и Приморский края, а также Якутия. Ключевая цель сотрудничества - развитие и масштабирование высокотехнологичного бизнеса в регионах", - рассказал Парабучев.

По его словам, благодаря сотрудничеству регионы получат доступ к московским практикам в сфере пилотирования высокотехнологичных решений. Столица поможет внедрять разработки в различные секторы экономики. Кроме того, для эффективного отбора и оценки иннновационных идей планируется объединить усилия в рамках совместной экспертизы.

"Таким образом, Фонд МИК окажет содействие в формировании спроса на столичные разработки на Дальнем Востоке и предоставит возможность для их последующего внедрения", - подчеркнул генеральный директор.

Парабучев отметил, что в будущем планируется заключить подобные соглашения с Санкт-Петербургом, республиками Татарстан и Башкортостан и Новосибирской областью.