ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Добыча золота и угля на Дальнем Востоке за последние 10 лет выросла почти в 1,7 раза, в том числе благодаря заявительному принципу лицензирования недр. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сырьевая база Дальнего Востока, добыча полезных ископаемых в регионе расширяются. Так, добыча угля и золота в регионе за 10 лет выросли почти в 1,7 раза, в том числе благодаря заявительному принципу лицензирования недр, который позволил более активно привлечь частный капитал в геологоразведку, кратно увеличить открытие новых месторождений, включая такие крупные, как золото-медное месторождение Лугокан в Забайкалье и золото-серебряные месторождения Роман в Якутии", - сказал он.

Глава государства отдельно затронул и тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в приборостроении, атомных технологиях и радиоэлектронике. "Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий, они могут быть извлечены и эффективно использованы", - добавил Путин.

Президент также заявил о необходимости внедрения передовых технологий обогащения руды редких, редкоземельных металлов, и их обработки.

