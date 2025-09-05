Глава Росатома отметил, что откладывать развитие арктических проектов на второй план пока преждевременно, поскольку они обеспечивают загрузку в том числе ледокольного флота

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Основу экономической загрузки Севморпути в ближайшие 10-15 лет будут составлять проекты по перевозке полезных ископаемых. Таким мнением поделился в ходе сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Росатома Алексей Лихачев.

"Пока математический просчет и модель основываются в первую очередь на развитии проектов "Роснефти", "Лукойла", "Норникеля". Ближайшие десятилетия, а то и полтора, именно эти проекты будут в экономической основе всех процессов, которые идут на СМП как основе Трансарктического транспортного коридора (ТТК)", - сказал он.

Он отметил, что откладывать развитие арктических проектов на второй план пока преждевременно, поскольку они обеспечивают загрузку в том числе ледокольного флота. По словам Лихачева, на Севморпути растет количество контейнерных перевозок. Так, в прошлом году было совершено 14 таких рейсов, в 2025-м Росатом прогнозирует их увеличение до 20. В перспективе, по мнению главы Росатома, это позволит увеличить объем международных транзитных перевозок с Китаем и Индией в рамках ТТК. "Речь идет о миллионах, иногда десятках миллионов тонн, о перенаправлении соответствующих национальных грузов не через юг, а через север от этих стран", - пояснил он.

О будущем Севморпути

В свою очередь, начальник управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков отметил, Трансарктический транспортный коридор должен функционировать по новой финансовой модели, где будет учитываться глубокая переработка российских полезных ископаемых. "Мы вынуждены будем еще наше сырье транспортировать в Китай, Индию, Японию, другие страны, но мы что опять возвращаемся к сырьевой модели экономики. Мы же говорим о том, что мы должны переходить на высокотехнологичную переработку наших ресурсов, значит коридор должен быть заточен на другие цели", - сказал он.

Вахруков добавил, что с учетом новых грузов должны использоваться новые способы их упаковки и новые суда для транспортировки. "Это уже не огромное количество балкеров, нефте- и газовозов. Это уже совсем другие виды продукции, а это и в контейнеры упаковывается в том числе. Это третий, четвертый передел нашей продукции с другой добавленной стоимостью, оставленной в России, а не где-то за рубежом", - заявил он.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин, говоря о развитии Севморпути, не исключил, что вскоре появятся технологии и возможность вслед за ледоколами идти беспилотным судам. По его словам, Россия стала пионером в развитии беспилотных технологий на транспорте - такие технологии работают уже на реке, также есть примеры на Балтике. "Я думаю, что сейчас будут несколько лет проводиться какие-то опытные вещи, но точно мы к этому придем. Беспилотное движение судов как таковое у нас появится в течение пяти лет ближайших", - уточнил министр.

О форуме

