ТКБ видит интерес российских компаний к депозитам и банковским гарантиям

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Интерес российского корпоративного сектора к сберегательной модели сохраняется, несмотря на снижение ключевой ставки, также отмечается рост спроса юрлиц на банковские гарантии, в том числе платежные, как альтернативу кредитованию на пополнение оборотных средств. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказала ТАСС член правления, глава блока корпоративного бизнеса ТКБ Татьяна Сатина.

"Высокий "ключ" в начале года - стал проверкой на прочность многих российских предпринимателей, но за счет пристального мониторинга нам удается поддерживать максимально качественный кредитный портфель юрлиц. Также видим прирост гарантийного портфеля - порядка на 15% к концу года. Для многих компаний этот финансовый инструмент стал более гибкой альтернативой дорогому кредитованию. Конечно, рассчитываем, что к депозитам (юрлиц - прим. ТАСС) не упадет интерес. По крайней мере, в парадигме портфеля ТКБ, те компании, которые выбрали стратегию сохранять, у кого был запас прочности - размещают свои средства", - отметила Сатина.

По-прежнему отмечается повышенный интерес российского бизнеса к поиску оптимальных решений по проведению международных платежей - здесь важные критерии срок их проведения, надежность и цена. "Мы оперативно трансформируем наши инструменты под изменения рынка международных платежей и стремимся соответствовать запросам бизнеса на эффективный экспорт и импорт".

Как сообщал Банк России, портфель корпоративных кредитов в российских банках в июле вырос на 1,1%, на 1 августа 2025 года он составил 88 трлн руб. В годовом выражении рост портфеля достиг 10,2%. По итогам года ЦБ ожидает роста этого показателя в диапазоне 9-12%. Средства юрлиц при этом в российских банках в июле выросли на 1,4% (0,8 трлн руб.) после снижения на 0,2% в июне. С начала года снижение составило 1,3%.

