В пресс-службе госкорпорации отметили, что комплекс легко адаптируется к различным артиллерийским подразделениям и поддерживает стрельбу всеми типами боеприпасов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил в войска партию машин для автоматизированного управления артиллерийским огнем с комплексом "Планшет-М-ИР". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Установленный на борту комплекс "Планшет-М-ИР" в режиме реального времени передает цифровые данные о целях, включая видео с беспилотников, на рабочее место командира, что позволяет быстро и максимально эффективно вести стрельбу по позициям противника", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что комплекс легко адаптируется к различным артиллерийским подразделениям и поддерживает стрельбу всеми типами боеприпасов.

Как также отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, "Планшет-М-ИР" выпускается серийно, применяется в зоне проведения специальной военной операции и получил положительные отзывы. "Среди ключевых его преимуществ - высокая мобильность, автономная работа и высокая боевая эффективность в связке со средствами разведки и артиллерийскими комплексами - от минометов до РСЗО", - сказал он.