"Русгидро" располагает таким опытом, заявил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Электростанции для добычи экологически чистой энергии должны строиться на реках Дальнего Востока с учетом развития региона. Это потребует современных технологических решений, заделы на них есть у "Русгидро", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Очевидно, что с развитием экономики, социальной сферы потребность в электроэнергии в регионе будет только увеличиваться. И, соответственно, нужно так планировать ввод мощностей, чтобы они отвечали растущим запросам бизнеса, городов, поселений, граждан. Речь о развитии газовой, современной угольной и атомной генерации и, конечно, об использовании огромного потенциала гидроэнергетики. На реках Дальнего Востока уже действуют и должны строиться электростанции, которые вырабатывают экологически чистую энергию. Их создание требует современных инженерных, технологических решений. И наша ведущая компания "Русгидро" располагает таким опытом, такими заделами", - сказал глава государства.

Путин отметил, что тема развития энергетического комплекса, в том числе на Дальнем Востоке, обсуждалась накануне пленарной сессии.

