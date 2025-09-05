Путин предложил использовать маркетплейсы для госзакупок в образовании

Президент РФ подчеркнул, что уже говорил о том, как важно использовать преимущество электронных маркетплейсов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования.

"В июне на Петербургском [международном] экономическом форуме говорил о том, как важно использовать преимущество электронных маркетплейсов. В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования", - сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

