ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Основой для дальнейшего развития Дальнего Востока является рост его деловой активности и расширение экономических возможностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Рост деловой, предпринимательской активности, расширение экономических возможностей Дальнего Востока - это основа для дальнейшего развития региона. И важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост: развивать инфраструктурные логистические связи, обеспечивать надежное снабжение доступной и чистой энергией, и конечно, ресурсами", - сказал он.

Глава государства отметил, что в пересчете на одного жителя Дальнего Востока инвестируется в два раза больше средств по сравнению с общероссийскими показателями. "Что это означает? Что формируется не просто современная промышленная база, а, по сути, новая индустриальная карта региона", - пояснил Путин.

