Президент назвал главным правильную организацию работы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Деньги являются важной составляющей любой работы, но "это не главное". Важнее всего грамотно эту работу организовать, расставляя приоритеты и решая общую задачу, убежден президент РФ Владимир Путин.

По следам прошедшего накануне совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока модератор пленарной сессии Восточного экономического форума поинтересовалась у российского лидера, "где будут брать деньги" на выполнение поставленных в ходе совещания задач, поскольку, по ее словам, средства необходимы колоссальные, объемы работ большие, а задачи поставлены весьма серьезные.

"Деньги - всегда важная вещь, - согласился глава государства, - но это не самое главное". "Самое главное - это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействие между различными структурами, которые должны решать общую задачу", - пояснил президент.