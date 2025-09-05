Территория относится к землям сельхозназначения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйство (Рослесхоз) обратилось в Арбитражный суд Хакасии с иском о признании отсутствующим права собственности у компании "Рассвет Абакан" на участок земель лесного фонда площадью 308,2 тыс. кв. м. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

По данным из открытых источников основным видом деятельности "Рассвет Абакан" является выращивание зерновых культур. В июне текущего года глава республики Валентин Коновалов сообщал ТАСС о подписании на полях Петербургского международного экономического форума соглашения с "Русал агросибирь" о реализации проектов в Хакасии, предполагающих модернизацию трех агропредприятий, среди которых упоминался и "Рассвет Абакана".

"Арбитражный суд Республики Хакасия <…> ознакомившись в порядке взаимозаменяемости судей с исковым заявлением Федерального агентства лесного хозяйства к администрации Орджоникидзевского муниципального района Республики Хакасия, ООО "Рассвет Абакан" о признании отсутствующим права собственности на земли лесного фонда в части площади пересечения 308,2 тыс. кв. м с земельным участком с кадастровым номером 19:08:040203:1 <..> Определил: принять исковое заявление Федерального агентства лесного хозяйства и возбудить производство по делу", - говорится в судебном определении.

По данным Росреестра, оспариваемые земли лесного фонда относятся к земельному участку общей площади 3,394 млн кв. м. Он находится на территории Орджоникидзевского района в урочище "Тайдонов лог". Участок относится к землям сельхозназначения.

В рамках иска, суд ввел обеспечительные меры, которые запрещают республиканскому управлению Росреестра проводить регистрационные действия со всей территорией земельного участка, также администрации района и компании запрещены любые сделки с ним. Кроме того, запрещена вырубка деревьев и заготовка древесины на этом участке. Следующее судебное заседание пройдет 8 октября.