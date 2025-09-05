Глава холдинга Алексей Миллер и премьер-министр страны Гомбожавын Занданшатар в рамках рабочей встречи рассмотрели перспективы сотрудничества в газовой отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и Монголия подписали на полях Восточного экономического форума меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации столицы Монголии - Улан-Батора. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар в рамках рабочей встречи рассмотрели перспективы сотрудничества в газовой отрасли. В частности, отмечены преимущества использования природного газа, эффективного и экологичного источника энергии, для повышения качества жизни людей и развития промышленности.

"В присутствии Алексея Миллера и Гомбожавына Занданшатара заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора", - сказано в сообщении.

В августе "Газпром" и правительство Монголии подписали меморандум о сотрудничестве. Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.