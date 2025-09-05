В Новосибирске отказали в иске прокуратуры к фирме и Минпромторгу

Сумма требований составила 747 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд отказал в иске прокуратуры региона к московской компании "Росэкспресс" и Минпромторгу Новосибирской области с общей суммой требований 747 млн рублей. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее начальника управления и начальника отдела Минпромторга региона обвинили в предоставлении конфиденциальных сведений о планируемых закупках, условиях госконтрактов, их цене и сроках, а затем арестовали. Впоследствии был задержан глава Минпромторга Андрей Гончаров, фигурантами являются также директор "Росэкспресса" Дмитрий Смирнов и учредитель той же фирмы Дмитрий Коляда. Прокуратура подала иск к сторонам, попросив суд признать госконтракты недействительными.

"Отказать в иске", - говорится в карточке дела.

В апреле арбитражный суд принял обеспечительные меры в рамках иска, наложив арест на имущество компании "Росэкспресс". Компания активно оказывала поддержку СВО, в октябре она и Минпромторг закупили мотоциклы высокой проходимости для отправки в зону спецоперации. Третьим лицом в разбирательстве также выступает управление антимонопольной службы региона. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что уголовное дело сотрудников Минпромторга и представителей московской фирмы связано с закупками для бойцов на передовой - амуниции, предметов вооружения и продуктов питания.