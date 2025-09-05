Это будет способствовать увеличению взаимных поездок и созданию более благоприятных условий для бизнеса, считает президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что решение китайской стороны об отмене виз для россиян стало для него неожиданным и приятным.

"Решение политического руководства Китая о безвизовом въезде граждан РФ на территорию КНР для нас было неожиданным. Мы об этом раньше ничего не знали, но тем более было это приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим, и, безусловно, это будет способствовать достаточно резкому увеличению взаимных поездок и созданию более благоприятных условий для бизнеса, ну и, конечно, сближению двух стран", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Российский лидер отметил, что если прежде решение поехать в Китай сопровождалось сбором большого количества документов и хождением по инстанциям, то теперь "сел на самолет, и полетел, <...> и никакой бюрократии", - отметил Путин.

"Это безусловно будет способствовать сближению двух стран. И, разумеется, мы ответим зеркально на этот жест дружбы, и сделаем то же самое", - заверил он.