Путин: РФ и КНР работают над упрощением системы оплаты картами на фоне санкций

Президент России отметил, что можно объединять инструменты или пользоваться картами третьих стран

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай совместно работают над тем, чтобы у туристов было меньше сложностей с оплатой картами на фоне ситуации с санкциями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки [в Россию и Китай], было меньше сложностей [с оплатой]. Есть, конечно, возможность использования нашей карты "Мир", само собой разумеется, китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран", - сказал он.

Президент отметил, руководители финансовых учреждений находятся в диалоге и дискуссии друг с другом. "И уверены, решение будет", - заключил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.