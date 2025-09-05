Россия с начала 2025 года собрала 100 млн тонн зерна

Отмечается, что средняя урожайность увеличилась на 12% - до 33,7 центнера с гектара против 30,2 ц/га годом ранее

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Урожай зерна в России с начала 2025 года составил 100 млн тонн, что на семь млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2024 года, сообщил Минсельхоз России.

"Уборочная кампания в России в активной фазе. На сегодняшний день собрано уже 100 млн тонн зерна нового урожая - это на 7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Обмолочено порядка 30 млн га, или 65% от всех площадей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя урожайность увеличилась на 12% - до 33,7 центнера с гектара против 30,2 ц/га годом ранее. В том числе по пшенице показатель вырос на 10%, по ячменю - на 17%. "Это обусловлено в том числе применением качественных семян, грамотным использованием минеральных удобрений и СЗР, повышением технологичности производства и другими факторами", - рассказали в министерстве.

Среди лидеров по урожайности зерновых и зернобобовых - Калининградская область (70 ц/га), Республика Адыгея (58 ц/га) и Брянская область (53,7 ц/га), добавляется в сообщении Минсельхоза.

Также сообщается, что в активной фазе идет уборка других культур. Так, на сегодняшний день собрано почти 1,3 млн тонн картофеля и 1,6 млн тонн овощей открытого грунта. Показатели выше, чем в прошлом году, отмечает министерство.

Кроме того, набирает обороты озимый сев: под урожай следующего года засеяно порядка 2,4 млн га. Работы ведутся в регионах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что урожай зерна в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 135 млн тонн, в том числе 88-90 млн тонн пшеницы.