Лайнер оснащен российскими системами и агрегатами, включая двигатели ПД-8

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям, поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер оснащен российскими системами и агрегатами, включая двигатели ПД-8, сообщили в Ростехе.

Первый полет самолета продлился около часа. Самолет пилотировал экипаж летно-испытательного комплекса ФРС в составе летчиков-испытателей Дмитрия Савонина, Леонида Чикунова и ведущего инженера по летным испытаниям - бортового оператора Владислава Тюрина.

"В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок", - сказали в госкорпорации. В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины SJ-100, добавили в Ростехе.

Ранее разработчик самолета - филиал "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" - совместно с авиавластями и Росавиацией проделали работу по сертификации модифицированного планера импортозамещенного SJ-100 и технологий его изготовления. "Получение одобрения главного изменения к сертификату типа в части обновленной конструкции позволило вести производство планера SJ-100 уже по серийной конструкторской документации. Модификация каркаса планера потребовалась под установку российских систем и агрегатов, а также для упрощения производственного процесса и обслуживания воздушного судна", - приводятся в сообщении слова главного конструктора SJ-100 Кирилла Кузнецова.

На производстве SJ-100 создан задел для изготовления серийных самолетов, поставка которых будет возможна после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации, говорится в сообщении.

Как отметил директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" Александр Долотовский, программа импортозамещения самолетов SJ-100 выходит на этап запуска серийного производства. "Для нас программа импортозамещения - это не только новая модификация самолета в производственной линии, но и серьезное техперевооружение на российское оборудование. Например, новые машины в российском облике мы стыкуем уже на новом, полностью отечественном стенде стыковки", - отметил директор производственного центра филиала "Региональные самолеты" Андрей Сойнов.

О лайнере

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.