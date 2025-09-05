На создание инфраструктуры для завода в Саратове направят 1,5 млрд рублей

На предприятии создадут 360 рабочих мест

САРАТОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Средства в объеме 1,5 млрд рублей планируется направить на создание энергетической инфраструктуры для цифрового завода "Камаз". Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Речь идет о проекте цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей, который будет реализован в сотрудничестве с ПАО "Камаз".

"Принято решение о выделении 1,5 млрд рублей на создание необходимой энергетической инфраструктуры Столыпинского парка для того, чтобы был реализован инвестиционный проект", - сказал Володин.

Как отметил председатель нижней палаты парламента, инвестиции в строительство завода превысят 20 млрд рублей. На предприятии создадут 360 рабочих мест.

"Правильно сейчас, параллельно с созданием этого производства чтобы были запущены необходимые специальности в плане подготовки кадров и чтобы ребята могли иметь возможность работать на этом предприятии. Причем это работа высокооплачиваемая", - добавил Володин.

Соглашение, предполагающее строительство завода, подписали губернатор Роман Бусаргин и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.