МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Оборот производителей химической продукции в Москве увеличился почти на 37% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила более 201 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"По итогам первого полугодия 2025 года эти (химические - прим. ТАСС) предприятия заработали 201,3 миллиарда рублей, почти на 37 процентов превысив показатели января - июня 2024 года. На столичный химпром приходится 5,5% от оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и 5% от общего оборота отрасли в России", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

Как отметили в пресс-службе, порядка 37% отраслевого оборота, или 73,2 млрд рублей, обеспечили производители бытовой химии, косметики и парфюмерии. Еще 72,6 млрд рублей заработали компании, выпускающие химическую продукцию для промышленных и медицинских изделий, красители, пластмассы и синтетический каучук. Более 29 млрд рублей, или около 14%, заработали производители лакокрасочных материалов.

Наибольший рост в указанном периоде показали производители лакокрасочных материалов. За год их выручка увеличилась более чем в 3,5 раза. Почти в 2,5 раза - до 1,2 млрд рублей - увеличился оборот производителей химических волокон, используемых для изготовления, например, тканей, шин, искусственной кожи. На 40% возросла выручка предприятий, которые выпускают бытовую химию, а также парфюмерию и косметику.

В пресс-службе добавили, что на малые предприятия приходится 48% оборота отрасли в Москве. Крупные и средние предприятия обеспечивают около 52% отраслевого оборота.