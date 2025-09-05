Главный футуролог NEOM расскажет на форуме в Москве об опыте создания городов будущего

Кейт Баркер известна своей работой над "саудовским мегапроектом бизнес-хаба в пустыне и стратегиями цифровой трансформации ОАЭ"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Главный футуролог NEOM (проект по созданию города будущего в Саудовской Аравии), стратегический советник правительства ОАЭ и компаний из списка Fortune 500, Кейт Баркер выступит на Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города" 17-18 сентября и поделится опытом создания городов будущего. Об этом говорится в пресс-релизе форума.

Отмечается, что Баркер известна своей работой над "саудовским мегапроектом бизнес-хаба в пустыне и стратегиями цифровой трансформации ОАЭ".

"Баркер поделится опытом создания городов будущего, где роботы, искусственный интеллект и платформенная экономика становятся неотъемлемой частью городской среды. Она проведет параллели между такими проектами, как NEOM, и вызовами, с которыми сталкиваются современные мегаполисы при переходе в "гибридный мир", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, эксперт рассмотрит ключевые вопросы ближайших десятилетий: новые модели цифровых платформ, защиту цифрового суверенитета, а также риски массовой роботизации и адаптацию мегаполисов к появлению роботов, аэротакси и виртуальных услуг.

По словам самой Баркер, города будущего - это не просто "умные" технологии, а сложные экосистемы, где люди, ИИ и роботы сосуществуют в едином пространстве. "Подобные проекты показывают, насколько радикально может измениться урбанистика, но ключевой вопрос - как сделать этот переход справедливым и безопасным. Мы должны уже сегодня закладывать этические и правовые рамки для гибридного мира, иначе рискуем столкнуться с цифровым неравенством и потерей контроля над технологиями", - сказала она.

Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" будет посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. В Москву на него приедут представители органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеры мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.