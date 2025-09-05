Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, отметил президент страны

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Объем добычи нефти в Казахстане вырос в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В годы независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год", - приводит пресс-служба Токаева его слова, сказанные на церемонии поздравления работников нефтегазовой отрасли с их профессиональным праздником.

Он отметил, что планируется запуск крупных нефтегазохимических проектов, которые обеспечат создание около 20 тыс. рабочих мест. "Начинается освоение таких крупных морских месторождений, как Каламкас-море и Хазар с объемом инвестиций более $6 миллиардов ", - напомнил глава Казахстана.

Токаев подчеркнул, что, на его взгляд, "углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана".

Казахстан в среднем добывает около 90-93 млн тонн нефти в год. В июле глава Минэнерго страны Ерлан Аккенженов сообщил, что по итогам текущего года ожидается, что объем добычи нефти достигнет 96,2 млн тонн.

Участниками проекта "Каламкас-море - Хазар" являются АО "Национальная компания "Казмунайгаз" (50%) и ПАО "Лукойл" (50%). Подписаны соглашения по проекту, и для его реализации создано совместное предприятие - оператор проекта ТОО "Kalamkas - Khazar Operating". Согласно планам, работы по строительству морских платформ в рамках проекта начнутся в 2026 году на казахстанских верфях.