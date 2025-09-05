В 2024 году столица КЧР вошла в топ-10 лидеров России по вводу жилья, заявил мэр города Алексей Баскаев

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 276 тыс. кв. м жилья построили в столице Карачаево-Черкесии за последние пять лет. В 2024 году Черкесск вошел в топ-10 лидеров России по вводу жилья, сообщил мэр города Алексей Баскаев в интервью порталу ТАСС "Это Кавказ" в преддверии 200-летия республиканского центра.

В прошлом году в Черкесске ввели в эксплуатацию более 125 тыс. кв. м жилья, на долю индивидуальных застройщиков пришлось почти 18% от введенной площади.

"В 2023 году город вошел в тройку лидеров по вводу жилья в стране, в прошлом - в десятку. Так что темпы хорошие, даже отличные. За пять лет построили более 276 тыс. кв. м жилья, это почти 4 тыс. квартир - наш рекорд за постсоветское время", - сказал Баскаев.

В частности, активно застраивается северная часть города. "В микрорайоне "Северный" с 2021 года новое жилье по программе переселения из несейсмоустойчивых домов получили 680 семей. До конца 2025 года ключи от квартир получат еще 200. Всего же здесь будут жить около 35 тыс. человек. Уже построили школу, детсад, объекты здравоохранения, магазины. Развивается и микрорайон "Спутник". Вместе с "Северным" они дадут городу 70 многоквартирных домов, это 1,2 млн кв. метров жилья", - подчеркнул мэр.

