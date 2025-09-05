Также в регионе растут инвестиции в основной капитал

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края достиг 1 трлн рублей, рост составил 13%. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Хочу поблагодарить вас за те решения, которые вы приняли на [Восточном экономическом] форуме. Они, безусловно, продолжат дальше наше развитие. В целом у нас ВРП растет - уже 1 трлн (рублей), рост 13%", - сказал Кожемяко.

Также сообщил президенту, что в регионе растут инвестиции в основной капитал, сейчас они составляют 465 млрд рублей. Реализуются крупные инвестиционные проекты в химической и транспортной промышленности.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

