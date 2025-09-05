В каталоге представлено более 1,7 тыс. товаров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выручка первого российского социального маркетплейса "Москва - добрый город" за время его работы превысила 70 млн руб., сообщил в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"В первом в России социальном маркетплейсе "Москва - добрый город" можно купить эксклюзивные изделия, созданные руками москвичей с инвалидностью. У проекта 50 партнеров и выручка свыше 70 млн руб. с 2021 года. Средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив", - написал мэр.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения, на сегодняшний день онлайн-платформа предлагает уникальные товары от более чем 1,5 тыс. особенных мастеров, которые трудятся в открытых при поддержке города инклюзивных мастерскихсоциально ориентированных НКО. Они постоянно осваивают новые навыки и техники. Социальный маркетплейс предоставляет им возможность не только выражать себя через творчество и добиваться признания, но и зарабатывать и профессионально расти.

Первый замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Александра Александрова добавила, что социальный маркетплейс "Москва - добрый город" объединяет городскую систему помощи и некоммерческий сектор, превращаяблаготворительность в устойчивую модель поддержки особенных мастеров. "На онлайн-площадке представлен каталог эксклюзивных изделий, созданных руками москвичей с инвалидностью. С 2021 года количество партнеров проекта увеличилось в семь раз: на старте в нем участвовали всего семь некоммерческих организаций, а сегодня их уже 50", - сказала Александрова, слова которой цитирует пресс-служба.

В данный момент в каталоге представлено более 1,7 тыс. товаров. Ассортимент регулярно пополняется сезонными и тематическими предметами.