Как отметил губернатор Хабаровского края, "у Дальнего Востока не должно быть окраин"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал главным итогом пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) объединение всех преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики в единую территорию опережающего развития (ТОР). Это даст толчок для развития малых городов и населенных пунктов, сообщил он корреспонденту ТАСС.

"Самое важное, что будет - распространение территорий опережающего развития на весь Дальний Восток. Это даст именно посыл для развития малых городов и населенных пунктов. У Дальнего Востока не должно быть окраин, и именно об этом сегодня говорил [президент России] Владимир Владимирович [Путин]", - сказал Демешин.

Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса, объединяющий все действующие преференциальные режимы, включая ТОР.

